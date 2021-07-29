Шкаф для документов 860х420х2000ММ Кальвадос МДФ 36ММ ЛДСП 20ММ ПВХ 1ММ ручки - полированный алюминий, двери МДФ и стеклянные в алюминиевой раме

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов 860х420х2000ММ Кальвадос МДФ 36ММ ЛДСП 20ММ ПВХ 1ММ ручки - полированный алюминий, двери МДФ и стеклянные в алюминиевой раме- Шкафы офисные деревянные