Кресло для руководителя СН-999ASX черный 87.5x38.0x67.0СМ 28.2КГ мультиблок алюминиевая крестовина, спинка - сетка, обивка сидения- натуральная кожа черного цвета, регулировка подлокотников в трех плоскостях

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя СН-999ASX черный 87.5x38.0x67.0СМ 28.2КГ мультиблок алюминиевая крестовина, спинка - сетка, обивка сидения- натуральная кожа черного цвета, регулировка подлокотников в трех плоскостях- Мебель для офисов и предприятий торговли