Лейкопластырь 2x500СМ ГОСТ Р 53498-2009
Материалы клейкие перевязочные
Не указана
Лейкопластырь на нетканой основе адгезив. с вискозной подушечкой Неофикс POST 10х35СМ стерильный Фармапласт С. А. Е Египет
Материалы клейкие перевязочные
от 40₽
Лейкопластырь Leiko тканая основа катушка 4х500СМ Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd Китай
Материалы клейкие перевязочные
от 462,5₽
Лейкопластырь стер. гипоаллергенный на неткан. Омнитейп 1.2х10.1СМ стерильный 300ШТ 540685 Пауль Хартманн СА
Материалы клейкие перевязочные
Не указана
Лейкопластырь антисептич., пластинки Космос Комфорт 20ШТ 535873 Пауль Хартманн Испания
Материалы клейкие перевязочные
Не указана
Лейкопластырь 2x500СМ АО Верофарм Россия
Материалы клейкие перевязочные
от 22₽
Лейкопластырь хирургический универсальный на пленочной основе Leiko инцизная пленка 20х36СМ стерильный 1ШТ
Материалы клейкие перевязочные
от 151,8₽
Лейкопластырь рулонный 100% хлопковая ткань натуральная каучуковая смола с оксидом цинка катушка в упаковке 2х500СМ ООО Лейко
Материалы клейкие перевязочные
Не указана
Лейкопластырь на нетканой основе адгезив. с вискозной подушечкой Неофикс POST 8х15СМ стерильный Фармапласт С. А. Е Египет
Материалы клейкие перевязочные
от 15,5₽
Лейкопластырь антимикробный ДокаПласт Мирамистин 8х15СМ стерильный 25ШТ ООО НПМ Россия
Материалы клейкие перевязочные
от 387,5₽
Лейкопластырь антимикробный ДокаПласт Мирамистин 6х100СМ стерильный 1ШТ ООО НПМ Россия
Материалы клейкие перевязочные
Не указана
Лейкопластырь ЗМ катушка 1.25x900СМ
Материалы клейкие перевязочные
от 65,5₽