Повязка адгезивная раневая пластырная стерильная с вискозной подушечкой Неофикс POST 8х10СМ на нетканой основе 1ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная раневая пластырная стерильная с вискозной подушечкой Неофикс POST 8х10СМ на нетканой основе 1ШТ- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами