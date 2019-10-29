Фотобарабан HP 824A, CB384A для Color LaserJet CP6015/CM6030/6040MFP 35000 страниц черный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан HP 824A, CB384A для Color LaserJet CP6015/CM6030/6040MFP 35000 страниц черный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства