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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Клемма заземления КЗ-31 "Корд" 315А
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Клемма заземления КЗ-31 "Корд" 315А

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клемма заземления КЗ-31 "Корд" 315А- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
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    Клемма заземления КЗ-31 "Корд" 315А

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    Цена
    от 120
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    Поставщики
    • ООО 'ПромСтройКонсалтинг'
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      449,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      530,5
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Клемма заземления для присоединения сварочного провода к заземлению КЗ-31 Корд 315А Ед. изм-я шт.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ульяновская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Томская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Тюменская область, Кировская область, Свердловская область, Оренбургская область, Красноярский край, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан)
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      530,5c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      242,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      286
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      215
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      253,7
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      253,7c НДС
    • ООО "НПО МИДАСОТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      215
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      253,7
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Клемма заземления для присоединения сварочного провода к заземлению КЗ-31 Корд 315А Ед. изм-я шт.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      253,7c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      214,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      253
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      253c НДС
    • ООО "ЮМАКС"
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      211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      250c НДС
    • ООО "ФСК"
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      Цена без НДС, руб.
      211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО "ФСК-ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      250c НДС
    • ООО "СЗС"
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      Цена без НДС, руб.
      211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      172
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      172
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      172c НДС
    • ООО "БЛАГОДАТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      101,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      120c НДС

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