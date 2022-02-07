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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф металлический антресоль Практик АМ 0891 915x458x832ММ серый 2-дверный
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    Шкаф металлический антресоль Практик АМ 0891 915x458x832ММ серый 2-дверный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический антресоль Практик АМ 0891 915x458x832ММ серый 2-дверный- Шкафы металлические прочие
    7
    Шкаф металлический антресоль Практик АМ 0891 915x458x832ММ серый 2-дверный

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    Цена
    от 9613,95
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8011,62
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9613,95
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Практик Возможность закрытия дверей отдельно друг от друга: Нет Материал каркаса: металл Цвет каркаса: серый Гарантийный срок: 12 мес Вес изделия: 24 кг Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Центральный замок: Да Наличие в салоне: нет Тип замка: ключевой С трейзером: Нет Количество полок: 1 шт. Вес нагрузки на полку: 60 кг Количество дверей: 2 шт. Материал дверей: металл Цвет дверей: серый Ширина: 915 мм Глубина: 458 мм Высота: 832 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      9613,95c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ОФИСЛЭНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДЭФО-МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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