Пакет индивидуальный перевязочный медицинский стерильный для оказания первой помощи при ранениях и ожогах ГОСТ 1179-93 Рег. уд. №ФСР 2009/05126

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пакет индивидуальный перевязочный медицинский стерильный для оказания первой помощи при ранениях и ожогах ГОСТ 1179-93 Рег. уд. №ФСР 2009/05126- Пакеты перевязочные медицинские