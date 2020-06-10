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    Главная / Торговый портал / Порошки алюминиевые и чешуйки / Пудра алюминиевая пигментная ПАП-1 ГОСТ 5592–71
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пудра алюминиевая пигментная ПАП-1 ГОСТ 5592–71

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пудра алюминиевая пигментная ПАП-1 ГОСТ 5592–71- Порошки алюминиевые и чешуйки
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    Пудра алюминиевая пигментная ПАП-1 ГОСТ 5592–71

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      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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