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    Главная / Торговый портал / Огнетушители / Генератор огнетушащего аэрозоля переносной ГОАП "Стражник-3" 1,5М3 80С ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Генератор огнетушащего аэрозоля переносной ГОАП "Стражник-3" 1,5М3 80С ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Генератор огнетушащего аэрозоля переносной ГОАП "Стражник-3" 1,5М3 80С ММ- Огнетушители
    43
    Генератор огнетушащего аэрозоля переносной ГОАП "Стражник-3" 1,5М3 80С ММ

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    Цена
    от 1750
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • Индивидуальный предприниматель УШАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3240
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3240c НДС
    • АО "ДАЙМОНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1458,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1750
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Генератор огнетушащего аэрозоля переносной (далее – ГАОП) обеспечивает оперативное применение при ликвидации пожаров классов «А» (подкласс «А2), «В», «С», «Е» в условно-герметичных помещениях, в том числе электроустановок и электрооборудования, находящихся под напряжением до 35 кВ, а также для локализации пожаров класса «А» подкласса «А1» (ликвидация пламенного горения). ГАОП эффективен при тушении горящей форменной одежды личного состава, подкапотного пространства автомобиля. Температурный диапазон эксплуатации от -50°С до +50°С; Срок хранения и эксплуатации – 10 лет с даты изготовления. Время работы генератора - 80 (+5/-15) секунд. Защищаемый объем/площадь - 1,5 м.куб./ до 1 м. кв.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1750c НДС

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