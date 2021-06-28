Характеристики

Генератор огнетушащего аэрозоля переносной (далее – ГАОП) обеспечивает оперативное применение при ликвидации пожаров классов «А» (подкласс «А2), «В», «С», «Е» в условно-герметичных помещениях, в том числе электроустановок и электрооборудования, находящихся под напряжением до 35 кВ, а также для локализации пожаров класса «А» подкласса «А1» (ликвидация пламенного горения). ГАОП эффективен при тушении горящей форменной одежды личного состава, подкапотного пространства автомобиля. Температурный диапазон эксплуатации от -50°С до +50°С; Срок хранения и эксплуатации – 10 лет с даты изготовления. Время работы генератора - 80 (+5/-15) секунд. Защищаемый объем/площадь - 1,5 м.куб./ до 1 м. кв.