Вакцина для профилактики гриппа Ваксигрип шприц-доза 0.5МЛ Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты от 268,07 ₽ В корзину

Вакцина антирабическая культуральная очищенная инактивированная концентрированная сухая для внутримышечного введения 2.5 МЕ 1ДОЗ 5ШТ с растворителем- водой для инъекций в ампулах 1.1МЛ 5 ШТ лиофизилат для приготовления раствора Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты от 1882,76 ₽ В корзину

Вакцина культуральная живая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения [Вакцина для профилактики кори] + растворитель для коревой вакцины. доза, 0,5 мл ампулы №10, растворитель для приготовления лекарственных форм вакцин для инъекций, 0,5 мл ампулы №10 ампулы 10ШТ 0.5МЛ Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты от 620 ₽ В корзину

Вакцина для профилактики клещевого энцефалита Энцевир ампулы 1ДОЗ 10ШТ 0.5МЛ Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты от 4246 ₽ В корзину

Вакцина культуральная живая Коревая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 1 ампулы 10ШТ 0.5МЛ Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты от 488,95 ₽ В корзину

Вакцина для профилактики гриппа гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная Гриппол плюс суспензия для внутримышечного и подкожного введения шприц-доза 5ШТ 0.5МЛ/ДОЗА Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты Не указана В корзину

Анатоксин столбнячный АС 1МЛ/2 дозы ампула 10ШТ 1МЛ Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты от 101,9 ₽ В корзину

Вакцина брюшнотифозная спиртовая "Вианвак" амп. 1 доза №10 Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты от 5226,5 ₽ В корзину

Вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A,C,Y и W-135 конъюгированная с дифтерийным анатоксином Менактра раствор для внутримышечного введения 0.5МЛ флакон 1ДОЗ 1ШТ Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты от 3669,6 ₽ В корзину

Анатоксин столбнячный АС суспензия для подкожного введения ампула 10ШТ 1МЛ Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты Не указана В корзину

Анатоксин столбнячный АДС-М 1МЛ/2 дозы ампула 10ШТ Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты от 95,79 ₽ В корзину