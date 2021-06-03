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    Главная / Торговый портал / Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Папка на кольцах 4 кольца Attache А4 синяя 42ММ карман на корешке, лицевой и внутренней обложке 34479
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Папка на кольцах 4 кольца Attache А4 синяя 42ММ карман на корешке, лицевой и внутренней обложке 34479

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка на кольцах 4 кольца Attache А4 синяя 42ММ карман на корешке, лицевой и внутренней обложке 34479- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
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    Папка на кольцах 4 кольца Attache А4 синяя 42ММ карман на корешке, лицевой и внутренней обложке 34479

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    Цена
    от 104,4
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      190
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      228
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      228c НДС
    • ООО "КОМУС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      173,6
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Торговая марка: Attache Вместимость: 250 Страна происхождения: Россия Формат: А4 Материал: пластик Диаметр кольца: 35 мм Ширина корешка: 42 мм Наличие кармана на лицевой обложке папки: Да Наличие кармана на корешке папки: Да Наличие кармана на внутренней обложке папки: Да Цвет: синий Схема вложения: 20
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      173,6c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "КЛЕВЕР ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      172,8c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      172
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
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      120,84
      Спецификация
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      0.0
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      114,18
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