Кабель силовой с медной жилой общего назначения гибкий КГ 4х1.5ММ2
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой общего назначения гибкий КГ 4х1.5ММ2- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
8
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
Характеристики
—
Минимальная партия
1
Регионы поставки
Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область