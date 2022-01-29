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    Главная / Торговый портал / Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ / Кабель силовой с медной жилой общего назначения гибкий КГ 4х1.5ММ2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель силовой с медной жилой общего назначения гибкий КГ 4х1.5ММ2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой общего назначения гибкий КГ 4х1.5ММ2- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
    8
    Кабель силовой с медной жилой общего назначения гибкий КГ 4х1.5ММ2

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    Цена
    от 27,78
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    Единица измерения:
    М
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    Поставщики
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      38,94
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      38,94c НДС
    • ООО "ЭНЕРГИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30,39
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      35,87
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      КГ 2х1.5
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      35,87c НДС
    • ООО 'ПромСтройКонсалтинг'
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27,78
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      27,78c НДС

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