Кабель силовой с медной жилой ВБШв 4х25ММ2 ГОСТ Р 53769-2010

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой ВБШв 4х25ММ2 ГОСТ Р 53769-2010- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ