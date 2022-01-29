Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1.5ММ2 АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1.5ММ2 АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ