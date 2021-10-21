Обогреватель конвектор Neoclima Comforte T1.5 настенный и напольный 1500ВТ 220-230В ТУ У 29.7-14307771-009:2006 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обогреватель конвектор Neoclima Comforte T1.5 настенный и напольный 1500ВТ 220-230В ТУ У 29.7-14307771-009:2006 Россия- Приборы отопительные электрические