Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А) 3х2.5ММ2 ок 0.66КВ ГОСТ 31996-2012

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А) 3х2.5ММ2 ок 0.66КВ ГОСТ 31996-2012- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ