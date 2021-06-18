Кабель интерфейсный симметричный RS-485 оплетка из проволок пористый PE оплётка медными лужёными проволоками плотностью не менее 85% поверх алюмополимерной ленты 2х2х0.78 медная лужёная мк PVC нг(А) Паритет КИС-ВКШвнг(А)-LS 2х2х0.78

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель интерфейсный симметричный RS-485 оплетка из проволок пористый PE оплётка медными лужёными проволоками плотностью не менее 85% поверх алюмополимерной ленты 2х2х0.78 медная лужёная мк PVC нг(А) Паритет КИС-ВКШвнг(А)-LS 2х2х0.78- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные