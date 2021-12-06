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Кабель управления круглый для подключения панелей управления медный ПВХ- пластикат ПВХ- пластикат Olflex Crene 2S 20х1.5 0.3/0.5КВ два троса 2.1КН LAPP 0027505
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель управления круглый для подключения панелей управления медный ПВХ- пластикат ПВХ- пластикат Olflex Crene 2S 20х1.5 0.3/0.5КВ два троса 2.1КН LAPP 0027505- Кабели управления
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