Кабель силовой с медной жилой NYM 3х1.5ММ2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой NYM 3х1.5ММ2- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ