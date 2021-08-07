Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов / Изготовление сувенирной продукции
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Изготовление сувенирной продукции

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Изготовление сувенирной продукции- Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    10
    Изготовление сувенирной продукции

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПАРУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор подарочный "Играем всей семьей" Состав набора: Глобус интерактивный с подсветкой. Диаметр сферы 15СМ, Планшет для рисования и заметок LCD диагональ 8.5 дюймов, пластик. В комплекте с батарейкой и ручкой (15х23х0.8 СМ), Логическая игра «Айкью-элемент» ( 10х3х16 СМ, Карточная игра «Безопасность» (13х1.5х17х5 СМ), 40 увлекательных игр, Настольная игра «Лото" Материал: дерево. В комплект входит: 48 карточек (4 цвета), 90 бочонков, правила, Супер ХИТ вечный антистресс–пупырка. Диаметр 12.5 СМ. Россия ООО ТД "КОНФЕТНЫЙ ДВОР"
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    от 1452,8
    В корзину
    Набор подарочный сборный с нанесением логотипа компании 1.Плед серый, рисунок в клетку, с кистями, состав-хлопок 50%, полиэстер 30%, акрил, 20% 140х200СМ, в п/э пакете, ПВХ шеврон белый 38х18 мм с логотипом компании до 31х12ММ, в 1 цвет по Pantone 300 C, с пришиванием к пледу. 2. Термос 500МЛ металл/ пластик, серебристый 24.8СМ с круговой лазерной гравировкой компании, 3. Лента атласная белая, шириной 25ММ, с печатью логотипа компании в 1 цвет по Pantone 300 C, длина рулона 33М (5 рулонов). 4.Лента атласная серебристая, ширина 25ММ с печатью логотипа компании в 1 цвет по Pantone 300 С , длина рулона 33М (5 рулонов) Коробка 27х21.5х13СМ, микрогофрокартон, плотность 240Г/М2, полноцветный лайнер, металлизированный шильд 8х6СМ, серебристый на клейкой основе, с лазерной гравировкой логотипа компании до 30СМ2, сборка коробки
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    от 2705
    В корзину
    Изготовление Комплект для участника в ежегодном совещании по охране труда, промышленной, противофонтанной, пожарной и экологической безопасности блокнот, ручка, папка, бейдж
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    от 47110,25
    В корзину
    Изготовление поздравительного адреса гравировка на дереве
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Не указана
    В корзину
    Изготовление наградной продукции в соответствии с техническим заданием
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Не указана
    В корзину
    Изготовление стола шахматного ФКУ ИК-12 ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Не указана
    В корзину
    Изготовление Пакет участника совещания блокнот 15х20СМ, ручка Nillson, папка 20х30СМ, бейдж 4х12СМ
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Не указана
    В корзину
    Изготовление дипломов формат А4, полноцветная печать
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Не указана
    В корзину
    Изготовление дипломов формат А4, бумага 300 гр, полноцветная печать 4+0
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Не указана
    В корзину
    Изготовление дипломов для участников, победителей
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Не указана
    В корзину
    Изготовление дипломов
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Не указана
    В корзину
    Изготовление набора юбилейного
    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
    Не указана
    В корзину
    Позвонить