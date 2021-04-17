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    Главная / Торговый портал / Тракторы для сельского хозяйства прочие / Муфта 20-14-21
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Муфта 20-14-21

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Муфта 20-14-21- Тракторы для сельского хозяйства прочие
    5
    Муфта 20-14-21

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    Цена
    от 1790
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
      Характеристики
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      0
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      26600,4c НДС
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Характеристики
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      Цена с НДС, руб.
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      Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
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      20.0
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      2800
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      20.0
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      2348,4
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      1790c НДС
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