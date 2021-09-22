Кресло Chairman CH 451 ткань/сетка черный 14КГ на колесиках
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49
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
—
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
Кресло для руководителя Chairman 769 /00-07017614 ткань TW-11/сетчатый акрил/пластик/металл хромированный черный N 120/130х48.5х66.5СМ 120КГ синхромеханизм, Sipro-механизм, газпатрон 3 класс по стандарту Germany DIN 4550 с подлокотниками, крестовина на роликах по стандарту BIFMA 5.1 (США)