Запасная часть для оргтехники Главный привод Xerox WC5845 007K14334

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Главный привод Xerox WC5845 007K14334- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства