Стол для переговоров для руководителя ВТ 123 БН Vito металл ЛДСП 2400х1200х760ММ орех ногарро/белый премиум с кабель-каналом

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол для переговоров для руководителя ВТ 123 БН Vito металл ЛДСП 2400х1200х760ММ орех ногарро/белый премиум с кабель-каналом- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений