Регионы поставки
Архангельская область, Республика Башкортостан, Чувашская Республика - Чувашия, Свердловская область, Оренбургская область, Республика Адыгея (Адыгея), Тверская область, Еврейская автономная область, Республика Коми, Республика Тыва, Астраханская область, Курганская область, Ульяновская область, Магаданская область, Челябинская область, Ленинградская область, Республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Томская область, Тульская область, Кировская область, Омская область, Республика Мордовия, Тюменская область, Камчатский край, Липецкая область, Республика Хакасия, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Белгородская область, Пензенская область, Псковская область, Курская область, Чеченская Республика*, Калужская область, Кемеровская область - Кузбасс, Удмуртская Республика, Пермский край, Ставропольский край, Волгоградская область, Воронежская область, Костромская область, Тамбовская область, Владимирская область, Иркутская область, Ивановская область, Чукотский автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Мурманская область, Амурская область, Республика Бурятия, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Марий Эл, Рязанская область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Смоленская область, Новгородская область, Саратовская область, Хабаровский край, Красноярский край, Ярославская область, Самарская область, Республика Ингушетия*, Орловская область, Брянская область, Алтайский край