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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Резак пропановый Р2-01 УШл П ГОСТ 15150
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Резак пропановый Р2-01 УШл П ГОСТ 15150

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Резак пропановый Р2-01 УШл П ГОСТ 15150- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
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    Резак пропановый Р2-01 УШл П ГОСТ 15150

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    Цена
    от 1699,2
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    Поставщики
    • ООО "МИЛЛИОН ИНСТРУМЕНТОВ"
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      Цена без НДС, руб.
      4200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5040
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5040c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
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      Цена без НДС, руб.
      3995
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      4794
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4794c НДС
    • ООО "Электрод"
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      Цена без НДС, руб.
      1440
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1699,2
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Архангельская область, Республика Башкортостан, Чувашская Республика - Чувашия, Свердловская область, Оренбургская область, Республика Адыгея (Адыгея), Тверская область, Еврейская автономная область, Республика Коми, Республика Тыва, Астраханская область, Курганская область, Ульяновская область, Магаданская область, Челябинская область, Ленинградская область, Республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Томская область, Тульская область, Кировская область, Омская область, Республика Мордовия, Тюменская область, Камчатский край, Липецкая область, Республика Хакасия, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Белгородская область, Пензенская область, Псковская область, Курская область, Чеченская Республика*, Калужская область, Кемеровская область - Кузбасс, Удмуртская Республика, Пермский край, Ставропольский край, Волгоградская область, Воронежская область, Костромская область, Тамбовская область, Владимирская область, Иркутская область, Ивановская область, Чукотский автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Мурманская область, Амурская область, Республика Бурятия, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Марий Эл, Рязанская область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Смоленская область, Новгородская область, Саратовская область, Хабаровский край, Красноярский край, Ярославская область, Самарская область, Республика Ингушетия*, Орловская область, Брянская область, Алтайский край
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      1699,2c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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