Стол письменный эргономичный левый Арго А-200 ЛДСП ЛДСП 1400х900х760ММ орех
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол письменный прямой Арго А-004 ЛДСП ЛДСП 1600х730х760ММ бук ПВХ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 2400₽
Шкаф для документов открытый Эконом 3Ш.017 730х370х1094ММ дуб ДСП средний
Шкафы офисные деревянные
от 2874₽
Стол для переговоров Форум Статус ЛДСП ЛДСП 2400х1200х750ММ орех 36ММ ПВХ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 19280,4₽
Шкаф для одежды гардероб Стиль 2Ш.011.1 1790х790х600ММ 2-дверный бук ЛДСП широкий
Шкафы для одежды деревянные
от 7800₽
Шкаф для документов полуоткрытый Дебрянск ШПО ГТК 800/400/2100 800х400х2100ММ ясень шимо светлый ДСП 16ММ ДСП 22ММ 2 полки 2-дверный
Шкафы офисные деревянные
от 13000₽
Стол письменный прямой Стиль ЛДСП ЛДСП 1200х700х750ММ венге
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 3500₽
Стол для оператора ЛДСП ЛДСП Egger 1600х760х750ММ вишня виктория
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 25960₽
Шкаф для одежды Моно-люкс G5S05XCW 800х370х1849ММ двери распашные 2-дверный вишня/черный ЛДСП 18ММ ЛДСП 28ММ ABS 2 и 0.8 Беларусь
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для документов закрытый V-2.2+4.0+4.3+2*V+ 777х387х1980ММ дуб сонома опоры сборные ПВХ 2-дверный высокий со стеклом
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Тумба офисная под оргтехнику Моно-Люкс венге с дверцей
Тумбы офисные деревянные
от 4884₽
Тумба офисная мобильная Дэфо Фокус директор ФОК 102400 1200х500х760ММ мерано коричневый ЛДСП 3 ящика+2 дверцы
Тумбы офисные деревянные
от 28960₽