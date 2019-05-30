Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Столы деревянные для учебных заведений прочие / Стол-мойка лабораторный двойная 1500 СМДкм/w-У 1500х600х900ММ (2 чаши 400х400х260 ММ из монолитной керамики, столешница - Wilsonart) металл ЛАМО
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол-мойка лабораторный двойная 1500 СМДкм/w-У 1500х600х900ММ (2 чаши 400х400х260 ММ из монолитной керамики, столешница - Wilsonart) металл ЛАМО

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол-мойка лабораторный двойная 1500 СМДкм/w-У 1500х600х900ММ (2 чаши 400х400х260 ММ из монолитной керамики, столешница - Wilsonart) металл ЛАМО- Столы деревянные для учебных заведений прочие
    8
    Стол-мойка лабораторный двойная 1500 СМДкм/w-У 1500х600х900ММ (2 чаши 400х400х260 ММ из монолитной керамики, столешница - Wilsonart) металл ЛАМО

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЛАМО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Стол письменный эргономичный левый Арго А-200 ЛДСП ЛДСП 1400х900х760ММ орех
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
    В корзину
    Стол письменный прямой Арго А-004 ЛДСП ЛДСП 1600х730х760ММ бук ПВХ
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 2400
    В корзину
    Шкаф для документов открытый Эконом 3Ш.017 730х370х1094ММ дуб ДСП средний
    Шкафы офисные деревянные
    от 2874
    В корзину
    Стол для переговоров Форум Статус ЛДСП ЛДСП 2400х1200х750ММ орех 36ММ ПВХ
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 19280,4
    В корзину
    Шкаф для одежды гардероб Стиль 2Ш.011.1 1790х790х600ММ 2-дверный бук ЛДСП широкий
    Шкафы для одежды деревянные
    от 7800
    В корзину
    Шкаф для документов полуоткрытый Дебрянск ШПО ГТК 800/400/2100 800х400х2100ММ ясень шимо светлый ДСП 16ММ ДСП 22ММ 2 полки 2-дверный
    Шкафы офисные деревянные
    от 13000
    В корзину
    Стол письменный прямой Стиль ЛДСП ЛДСП 1200х700х750ММ венге
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 3500
    В корзину
    Стол для оператора ЛДСП ЛДСП Egger 1600х760х750ММ вишня виктория
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 25960
    В корзину
    Шкаф для одежды Моно-люкс G5S05XCW 800х370х1849ММ двери распашные 2-дверный вишня/черный ЛДСП 18ММ ЛДСП 28ММ ABS 2 и 0.8 Беларусь
    Шкафы для одежды деревянные
    Не указана
    В корзину
    Шкаф для документов закрытый V-2.2+4.0+4.3+2*V+ 777х387х1980ММ дуб сонома опоры сборные ПВХ 2-дверный высокий со стеклом
    Шкафы офисные деревянные
    Не указана
    В корзину
    Тумба офисная под оргтехнику Моно-Люкс венге с дверцей
    Тумбы офисные деревянные
    от 4884
    В корзину
    Тумба офисная мобильная Дэфо Фокус директор ФОК 102400 1200х500х760ММ мерано коричневый ЛДСП 3 ящика+2 дверцы
    Тумбы офисные деревянные
    от 28960
    В корзину
    Позвонить