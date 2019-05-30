Стол рабочий для персонала прямой Эрго СТ1-14 ЛДСП ЛДСП 1400х600х760ММ бук триоль светлый
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 6700₽
Скамья гардеробная СГ-1-1000 металл, дерево 435х1000х320ММ
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
от 3216₽
Шкаф для документов полуоткрытый Vasanta V-605 820х440х2195ММ дуб Кентербери ЛДСП ЛДСП 25ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4-дверный АО Экспро
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб ED Форум/Статус 1604х448х1207ММ 4-дверный орех ЛДСП ПВХ
Шкафы для одежды деревянные
от 33993,6₽
Стол для заседаний Арго А-0058 ЛДСП ЛДСП 1800х850х760ММ ясень шимо Россия
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 6447₽
Шкаф для одежды гардероб 400х450х1800ММ бук ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4 металлические регулируемые ножки
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды 1800х600х1972ММ дуб Шамони светлый ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Тумба офисная приставная 1800x440x635ММ махагон Россия
Тумбы офисные деревянные
Не указана
Стул для обеденного стола твердое сиденье/твердая спинка массив сосны натуральный без обивки ГОСТ 12029-93 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Мебель офисная деревянная прочая
Не указана
Шкаф для документов полуоткрытый Феликс Система-М ПК-ССМ-СЖ215Х80Д2 800х400х2150ММ венге ДСП 18ММ/28ММ 2-дверный высокий комбинированный ООО Илкон
Шкафы офисные деревянные
от 4537,5₽
Шкаф для документов 750х450х400ММ дуб выбеленный МДФ мобильный
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Тумба офисная греденция Феликс 1200х520х670ММ дуб галиано ЛДСП
Тумбы офисные деревянные
Не указана