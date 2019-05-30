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    Главная / Торговый портал / Столы деревянные для учебных заведений прочие / Стол-мойка лабораторный двойная 1500 СМДсп-У 1500х600х900ММ 2 чаши, стеклопластик, глубина 300ММ металл ЛАМО
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол-мойка лабораторный двойная 1500 СМДсп-У 1500х600х900ММ 2 чаши, стеклопластик, глубина 300ММ металл ЛАМО

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол-мойка лабораторный двойная 1500 СМДсп-У 1500х600х900ММ 2 чаши, стеклопластик, глубина 300ММ металл ЛАМО- Столы деревянные для учебных заведений прочие
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    Стол-мойка лабораторный двойная 1500 СМДсп-У 1500х600х900ММ 2 чаши, стеклопластик, глубина 300ММ металл ЛАМО

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    Поставщики
    • ООО "ЛАМО"
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      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Минимальная партия
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