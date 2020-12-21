Планшет графический Wacom One S (CTL-472-N) 152х95ММ 2540dpi 133pps USB 210х146х8.5ММ Китай
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Планшет графический Wacom One S (CTL-472-N) 152х95ММ 2540dpi 133pps USB 210х146х8.5ММ Китай- Манипуляторы
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Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: Wacom
Подробные характеристики
Страна происхождения: Китай
Вес изделия нетто: 260 г
Гарантийный срок: 24 мес
Размеры (ДхШхВ): 210x146x8.5 мм
Активная область (ШхВ): 152x95 мм
Уровней чувствительности к нажатию пера: 2048
Максимальная скорость отклика: 133 pps
Интерфейс: USB
Разрешение: 2540 dpi