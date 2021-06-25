Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100 1100Г 0.01Г 175х145ММ ММ класс II с гирей F1 1КГ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100 1100Г 0.01Г 175х145ММ ММ класс II с гирей F1 1КГ- Весы лабораторные
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Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки