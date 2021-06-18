Светильник модульный светодиодный DS LED 40ВТ 3000-5000К 4100ЛМ 1840ММ в комплекте с решетками и заглушкам

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник модульный светодиодный DS LED 40ВТ 3000-5000К 4100ЛМ 1840ММ в комплекте с решетками и заглушкам- Светильники и осветительные устройства