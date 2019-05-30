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    Главная / Торговый портал / Проволока алюминиевая / Проволока круглого сечения из технического алюминия СвА5 1ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока круглого сечения из технического алюминия СвА5 1ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока круглого сечения из технического алюминия СвА5 1ММ- Проволока алюминиевая
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    Проволока круглого сечения из технического алюминия СвА5 1ММ

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    Поставщики
    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
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