Проволока пломбировочная витая 0.75ММ 400М в бобине 0.9КГ Россия
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
от 542,6₽
Проволока пломбировочная с двойной витой структурой 0.65ММ 100М сталь в бобине 0.11КГ ГОСТ 3282-74 ООО "Канат СТД"
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
от 420₽
Проволока контровочная КО 0.8ММ ГОСТ 792-67
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
от 540₽
Проволока пломбировочная 0.5ММ 100М нейлон/нержавеющая сталь
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
от 720₽
Проволока контровочная КО-0,5 0.5ММ ГОСТ 792-67
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
от 1200₽
Проволока пломбировочная 0.5ММ 100М нейлон/нержавеющая сталь
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
от 2004₽
Проволока контровочная КО 0.8 0.8ММ ГОСТ 792-67
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
от 828₽
Проволока вязальная низкоуглеродистая общего назначения 2ММ ГОСТ 3282-74
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
от 156₽
Проволока вязальная отожженная ОК 3ММ 10КГ ГОСТ 3282-74
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
от 2196₽
Проволока контровочная оцинкованная 1.4ММ ГОСТ 792-67
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
от 130₽
Проволока пломбировочная 0.65ММ нержавеющая сталь -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС ООО "АСПЛОМБ-УРАЛ" Россия
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
Не указана
Проволока пломбировочная 0.7ММ 100М свинец катушка
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
от 163₽