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Клавиатура малогабаритная КМГ-84М 84ШТ для ввода алфавитно-цифровой и управляющей информации в ЭВМ российского производства серии «Багет» и ЭВМ типа IBM PC AT (ОПК) АО "НПП "Рубин" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клавиатура малогабаритная КМГ-84М 84ШТ для ввода алфавитно-цифровой и управляющей информации в ЭВМ российского производства серии «Багет» и ЭВМ типа IBM PC AT (ОПК) АО "НПП "Рубин" Россия- Клавиатуры
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