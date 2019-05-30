Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Клавиатуры / Клавиатура малогабаритная КМГ-84М 84ШТ для ввода алфавитно-цифровой и управляющей информации в ЭВМ российского производства серии «Багет» и ЭВМ типа IBM PC AT (ОПК) АО "НПП "Рубин" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Клавиатура малогабаритная КМГ-84М 84ШТ для ввода алфавитно-цифровой и управляющей информации в ЭВМ российского производства серии «Багет» и ЭВМ типа IBM PC AT (ОПК) АО "НПП "Рубин" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клавиатура малогабаритная КМГ-84М 84ШТ для ввода алфавитно-цифровой и управляющей информации в ЭВМ российского производства серии «Багет» и ЭВМ типа IBM PC AT (ОПК) АО "НПП "Рубин" Россия- Клавиатуры
    24
    Клавиатура малогабаритная КМГ-84М 84ШТ для ввода алфавитно-цифровой и управляющей информации в ЭВМ российского производства серии «Багет» и ЭВМ типа IBM PC AT (ОПК) АО "НПП "Рубин" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Клавиатура Defender Episode 950 USB
    Клавиатуры
    от 350
    В корзину
    Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB Ret USB черный 920-002506
    Клавиатуры
    от 303,3
    В корзину
    Клавиатура проводная Microsoft Natural Ergo Keyboard 4000 USB черная
    Клавиатуры
    от 3508
    В корзину
    Клавиатура проводная Logitech K120 USB 1.1/2.0 105 клавиш серый/черный 450х160х20
    Клавиатуры
    от 600
    В корзину
    Клавиатура проводная Defender Episode 950 USB черная
    Клавиатуры
    от 546
    В корзину
    Клавиатура беспроводная Apple Smart Keyboard MX3L2RS черная 10.5"
    Клавиатуры
    от 12000
    В корзину
    Клавиатура управления Hikvision DS-1200KI черный 167х177х166 управление функциями DVR/NVR/PTZ/ IVMS-4200
    Клавиатуры
    Не указана
    В корзину
    Клавиатура проводная Defender SM-600 Pro USB компактная, слим толщина 0,9см / 12 доп. функций
    Клавиатуры
    от 625,26
    В корзину
    Клавиатура Defender Accent 930В USB черный
    Клавиатуры
    от 266,22
    В корзину
    Клавиатура проводная HP Bus Slim CCID SmartCard Kyd USB черный с устройством считывания смарт-карт CCID Z9H48AA
    Клавиатуры
    от 3502
    В корзину
    Клавиатура Logitech Keyboard K280E USB
    Клавиатуры
    от 960
    В корзину
    Клавиатура мембранная Logitech K120 Keyboard EER USB 104 клавиши черный 454х155х21ММ 920-002506
    Клавиатуры
    от 1078
    В корзину
    Позвонить