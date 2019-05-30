Клавиатура малогабаритная КМГ-84М 84ШТ для ввода алфавитно-цифровой и управляющей информации в ЭВМ российского производства серии «Багет» и ЭВМ типа IBM PC AT (ОПК) АО "НПП "Рубин" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клавиатура малогабаритная КМГ-84М 84ШТ для ввода алфавитно-цифровой и управляющей информации в ЭВМ российского производства серии «Багет» и ЭВМ типа IBM PC AT (ОПК) АО "НПП "Рубин" Россия- Клавиатуры