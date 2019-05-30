Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Головки делительные / Головка делительная УДГ-Д-250А 7036-0053 (Н) ЛОМО
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Головка делительная УДГ-Д-250А 7036-0053 (Н) ЛОМО

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Головка делительная УДГ-Д-250А 7036-0053 (Н) ЛОМО- Головки делительные
    12
    Головка делительная УДГ-Д-250А 7036-0053 (Н) ЛОМО

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "СтройТранс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СТАНОЧНАЯ ОСНАСТКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АктивСнаб"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Велес"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Тиски слесарные поворотные Дело Техники ТСС-80 80ММ 1500КГ/С 4.6КГ 0-120° чугун/ сталь 100ММ 392380
    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    от 5940
    В корзину
    Тиски станочные поворотные Micron Т-250 250ММ
    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Тиски слесарные поворотные ТСЧ-180 0150010031
    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    от 4903,2
    В корзину
    Оснастка технологическая Комплектующие для пресс-форм для проектирования и сборки пресс-форм для литья пластиков и цветных металлов ГОСТ 27358-87 ЗАО "Фодеско-МАК" Россия
    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Патрон цанговый Dandrea MAS403 BT50-AD+B ER32.160 40.71mbt-b50er3216
    Патроны токарные и планшайбы
    от 14431,87
    В корзину
    Тиски слесарные поворотные ТСЧ-200 200ММ
    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    от 12492
    В корзину
    Тиски слесарные поворотные Зубр Мастер 125ММ 10КГ чугун/ сталь 3258-125
    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    от 6900,6
    В корзину
    Тиски слесарные поворотные настольные Кобальт 63ММ чугун 910-010
    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    от 3698,4
    В корзину
    Тиски слесарные индустриальные Сорокин 1.936 8"
    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Плита магнитная прямоугольная 7208-0011 200х630ММ 50КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
    Плиты станочные магнитные
    Не указана
    В корзину
    Тиски слесарные поворотные Зубр Мастер 60ММ сталь 50ММ 32485
    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    от 2634,54
    В корзину
    Тиски станочные неповоротные Sitomo Гомель 7200-0219-02 200ММ чугун СЧ20 33КГ ГОСТ 16518-96
    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
    от 27660
    В корзину
    Позвонить