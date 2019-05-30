Тиски слесарные поворотные Дело Техники ТСС-80 80ММ 1500КГ/С 4.6КГ 0-120° чугун/ сталь 100ММ 392380 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 5940 ₽ В корзину

Тиски станочные поворотные Micron Т-250 250ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Тиски слесарные поворотные ТСЧ-180 0150010031 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 4903,2 ₽ В корзину

Оснастка технологическая Комплектующие для пресс-форм для проектирования и сборки пресс-форм для литья пластиков и цветных металлов ГОСТ 27358-87 ЗАО "Фодеско-МАК" Россия Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Патрон цанговый Dandrea MAS403 BT50-AD+B ER32.160 40.71mbt-b50er3216 Патроны токарные и планшайбы от 14431,87 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные ТСЧ-200 200ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 12492 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные Зубр Мастер 125ММ 10КГ чугун/ сталь 3258-125 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 6900,6 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные настольные Кобальт 63ММ чугун 910-010 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 3698,4 ₽ В корзину

Тиски слесарные индустриальные Сорокин 1.936 8" Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Плита магнитная прямоугольная 7208-0011 200х630ММ 50КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия Плиты станочные магнитные Не указана В корзину

Тиски слесарные поворотные Зубр Мастер 60ММ сталь 50ММ 32485 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 2634,54 ₽ В корзину