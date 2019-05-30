Тиски слесарные поворотные Дело Техники ТСС-80 80ММ 1500КГ/С 4.6КГ 0-120° чугун/ сталь 100ММ 392380
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 5940₽
Тиски станочные поворотные Micron Т-250 250ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Тиски слесарные поворотные ТСЧ-180 0150010031
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 4903,2₽
Оснастка технологическая Комплектующие для пресс-форм для проектирования и сборки пресс-форм для литья пластиков и цветных металлов ГОСТ 27358-87 ЗАО "Фодеско-МАК" Россия
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Патрон цанговый Dandrea MAS403 BT50-AD+B ER32.160 40.71mbt-b50er3216
Патроны токарные и планшайбы
от 14431,87₽
Тиски слесарные поворотные ТСЧ-200 200ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 12492₽
Тиски слесарные поворотные Зубр Мастер 125ММ 10КГ чугун/ сталь 3258-125
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 6900,6₽
Тиски слесарные поворотные настольные Кобальт 63ММ чугун 910-010
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 3698,4₽
Тиски слесарные индустриальные Сорокин 1.936 8"
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Плита магнитная прямоугольная 7208-0011 200х630ММ 50КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана
Тиски слесарные поворотные Зубр Мастер 60ММ сталь 50ММ 32485
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 2634,54₽
Тиски станочные неповоротные Sitomo Гомель 7200-0219-02 200ММ чугун СЧ20 33КГ ГОСТ 16518-96
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 27660₽