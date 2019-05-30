Тиски слесарные неповоротные ТСМН-200 200ММ 7827-0327 Глазов Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Инструмент многофункциональный Dremel 8200-1/35 Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные от 8475,6 ₽ В корзину

Штифт опорный LSP 4 2 для крепления пластин на державках ГОСТ ISO 9001 Патроны токарные и планшайбы Не указана В корзину

Тиски слесарные поворотные ТСМ 160ММ Глазов Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Тиски слесарные поворотные Кобальт 100ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Комплект ремонтный разгонщика зазоров гидравлического РКР25-2 Трансмаш-контракт ООО Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Паста паяльная ППВ-101 15Г Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные Не указана В корзину

Тиски станочные поворотные Micron Т-250 250ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Тиски слесарные Т-100 ГОСТ 4045-75 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Тиски станочные Дело техники 250ММ стальные 72.4КГ 655х400х190ММ 394750 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 40636,37 ₽ В корзину

Патрон токарный 3-х кулачковый, кулачки прямые 80ММ 7100-0001П ГОСТ 2675-80 Патроны токарные и планшайбы от 13172,88 ₽ В корзину