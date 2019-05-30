Тиски слесарные неповоротные ТСМН-200 200ММ 7827-0327 Глазов
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Инструмент многофункциональный Dremel 8200-1/35
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 8475,6₽
Штифт опорный LSP 4 2 для крепления пластин на державках ГОСТ ISO 9001
Патроны токарные и планшайбы
Не указана
Тиски слесарные поворотные ТСМ 160ММ Глазов
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Тиски слесарные поворотные Кобальт 100ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Комплект ремонтный разгонщика зазоров гидравлического РКР25-2 Трансмаш-контракт ООО
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Паста паяльная ППВ-101 15Г
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
Не указана
Тиски станочные поворотные Micron Т-250 250ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Тиски слесарные Т-100 ГОСТ 4045-75
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Тиски станочные Дело техники 250ММ стальные 72.4КГ 655х400х190ММ 394750
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 40636,37₽
Патрон токарный 3-х кулачковый, кулачки прямые 80ММ 7100-0001П ГОСТ 2675-80
Патроны токарные и планшайбы
от 13172,88₽
Комплект ремонтный электроагрегата АБП 5.5 Т230 ВХ (ЖД) АБП-РК1 Трансмаш-контракт ООО
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана