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    Главная / Торговый портал / Шкафы для одежды деревянные / Шкаф офисный закрытый МДФ вишня 2040х800х350ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф офисный закрытый МДФ вишня 2040х800х350ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф офисный закрытый МДФ вишня 2040х800х350ММ- Шкафы для одежды деревянные
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    Шкаф офисный закрытый МДФ вишня 2040х800х350ММ

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    Поставщики
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
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