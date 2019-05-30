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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах / Маяк штукатурный 23х6х2700 рейка оцинкованная
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маяк штукатурный 23х6х2700 рейка оцинкованная

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маяк штукатурный 23х6х2700 рейка оцинкованная- Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
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    Маяк штукатурный 23х6х2700 рейка оцинкованная

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    Поставщики
    • ООО "ФИРМА КОММЕРС"
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      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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