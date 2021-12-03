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    Главная / Торговый портал / Плиты и листы алюминиевые / рифленый Лист алюминиевый Квинтет Д16, АМГ АД31 3х1200х3000ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    рифленый Лист алюминиевый Квинтет Д16, АМГ АД31 3х1200х3000ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: рифленый Лист алюминиевый Квинтет Д16, АМГ АД31 3х1200х3000ММ- Плиты и листы алюминиевые
    5
    рифленый Лист алюминиевый Квинтет Д16, АМГ АД31 3х1200х3000ММ

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    Поставщики
    • ООО СОКОЛСПЕЦСНАБ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РЕГИОНПРОМСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СПЕЦМЕТАЛЛКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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