Цена без НДС, руб.
122881,35
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Регионы поставки
Алтайский край, Томская область, Краснодарский край, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Республика Коми, Приморский край, Омская область, Тюменская область, Свердловская область, Саратовская область, Красноярский край