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    Главная / Торговый портал / Весы лабораторные / Весы лабораторные аналитические ВЛ-320С 320Г 0.1Г 80ММ 356х220х338ММ класс I
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы лабораторные аналитические ВЛ-320С 320Г 0.1Г 80ММ 356х220х338ММ класс I

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные аналитические ВЛ-320С 320Г 0.1Г 80ММ 356х220х338ММ класс I- Весы лабораторные
    15
    Весы лабораторные аналитические ВЛ-320С 320Г 0.1Г 80ММ 356х220х338ММ класс I

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    Цена
    от 127302,01
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      139011,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      164034
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      164034c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      133900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      160680
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      160680c НДС
    • ООО "НПП СПЕКТРАНАЛИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      129158,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      154990
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      154990c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      128333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      154000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      154000c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      126078
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      148772,04
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      148772,04c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      123916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      148700
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      148700c НДС
    • ООО "ПРОМГРУПППРИБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      123300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      147960
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      147960c НДС
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      122881,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      145000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      с поверкой
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Алтайский край, Томская область, Краснодарский край, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Республика Коми, Приморский край, Омская область, Тюменская область, Свердловская область, Саратовская область, Красноярский край
      Подробнее
      145000c НДС
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120338,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      142000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      142000c НДС
    • ООО "АНАЛИТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      116824,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      140189,76
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      140189,76c НДС
    • ООО "БИОХИМ-РЕАГЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      116017
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      139220,4
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      139220,4c НДС
    • ООО "ИНТЕРТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      113010
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      135612
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      135612c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      135120
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      135120
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      135120c НДС
    • ООО "ТДАТОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      135000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      135000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      135000c НДС
    • ООО "ЛАБОРАТОРНАЯ ТЕХНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      107883,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      127302,01
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      127302,01c НДС

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