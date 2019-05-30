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    Главная / Торговый портал / Столы офисные металлические / Стол-ванна для мойки керна СВ-100 2156х1216х658ММ базовый комплект: стол-мойка, отстойник, паспорт
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол-ванна для мойки керна СВ-100 2156х1216х658ММ базовый комплект: стол-мойка, отстойник, паспорт

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол-ванна для мойки керна СВ-100 2156х1216х658ММ базовый комплект: стол-мойка, отстойник, паспорт- Столы офисные металлические
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    Стол-ванна для мойки керна СВ-100 2156х1216х658ММ базовый комплект: стол-мойка, отстойник, паспорт

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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
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