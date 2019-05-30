Стол-ванна для мойки керна СВ-100 2156х1216х658ММ базовый комплект: стол-мойка, отстойник, паспорт

Секция многоместная Троя 3-местная искусственная кожа темно коричневая
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Кресло Клуб брус хвойный/фанера/металл искусственная кожа Boston lunch biscuit бежевый 670х620х780ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 17107₽
Стул полевой складной универсальный Полевой СПУ-1 металл пластик зеленый 71х507х312/605х730х312ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический для одежды индивидуального пользования Металл-Завод ШРС 11-400 1850х500х400ММ серый сталь 19.5КГ 1-дверный 1 полка распашной 1 замок, 1 перекладина, 2 крючка
Шкафы металлические прочие
от 18000₽
Стул барный Siesta ME-S001 алюминий искусственный ротанг коричневый 440х480х1070ММ ООО "Фабрика "Мёбиус"
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Кресло Chelsea искусственная кожа 830x940x850ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 14956,57₽
Шкаф металлический настенный телекоммуникационный для стандарта 10" 350х255х420ММ
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шезлонг качели подвесные GardenWay Stand 100 бежевый 1970х1040х2000ММ стальной каркас с матрасом из полиэстера толщиной 10СМ, подлокотниками и регулируемым навесом
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 31000₽
Шкаф для ключей КЛ-50С на 50 ключей металлический
Шкафы металлические прочие
от 3450₽
Шкаф металлический инструментальный КД-11-И 1000x500x1900ММ светло-серый RAL 7035/синий RAL 5015 металл 2-дверный 1 секция 3 полки 3 ящика
Шкафы металлические прочие
от 30423,6₽
Шкаф металлический абонентский Метакон АШ-20-Щ 1885х560х340ММ серый сталь 22 22 ячейки двери распашные замки Eurolock
Шкафы металлические прочие
от 9699,96₽
Шкаф металлический инструментальный Ferrum Титан 08.3004 950х500х1950ММ RAL7016/7700 сталь 116КГ 2-дверный 1 секция 4 полки
Шкафы металлические прочие
Не указана