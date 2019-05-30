Оборудование специальное Машина электрогидравлическая МИК-Б Митротест для изготовления концентраторов на образцах для определения ударной вязкости 680х485х1270ММ матрица W18Cr4V; Р18 высота подъема 350ММ тип образцов V-паз, U-паз 10х10х55ММ Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла от 575000 ₽ В корзину

Оборудование специальное Автоматизированный лазерный технологический комплекс для прецизионной размерной обработки керамических плат и диэлектрических материалов до 1ММ СО2-лазер до 80ВТ АО "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" Россия Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла Не указана В корзину

Оборудование специальное Маркиратор портативный Е1-р63с для ударно-точечной маркировки Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла Не указана В корзину

Оборудование специальное Приспособление ДН80 Т2144.00.000 для контроля геометрии пера отливки лопатки рабочей 2-й ступени Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла Не указана В корзину

Станок для продольной резки керна до 130ММ СРК-1200 (с отстойником шлама и рециркуляцией охлаждающей жидкости) Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла от 1260000 ₽ В корзину

Оборудование специальное протяжное, фрезерное и зубообрабатывающее Фрезеры колонные раздвижные типа ФКР Оборудование для фрезерования участков обсадных колонн ООО НПП "БУРИНТЕХ" Россия Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла Не указана В корзину

Оборудование специальное Измеритель прочности покрытия Удар-тестер МТ для контроля защитного антикоррозийного покрытия труб при ударе до 1ММ с бойком 3КГ/ диаметром сферического наконечника 16ММ высота поднятия груза 1000ММ Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла от 364500 ₽ В корзину

Оборудование специальное Приспособление контрольное Т2058.00.000 для РЛ ТНД ГТК-10И, -25И Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла Не указана В корзину