Проволока 1ММ О-Ч ГОСТ 3282-74
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
от 375,6₽
Проволока стальная оцинкованная 1.6-С ГОСТ 1526-81
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
Не указана
Проволока стальная оцинкованная 2,2-1570-В-С
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
от 283436₽
Проволока омедненная сварочная ESAB OK Autrod 13.28 1.0ММ 132810770K 15КГ
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
от 1187,8₽
Проволока омедненная сварочная ESAB OK Autrod 13.24 3.2ММ 1324322800 30КГ
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
от 765,56₽
Проволока 1.8ММ О-Ч ГОСТ 3282
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
от 127200₽
Проволока омедненная сварочная ESAB OK Autrod 12.64 1.0ММ К300 1264106710 18КГ
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
от 370,21₽
Проволока омедненная сварочная ESAB OK ПРО 51C 1.0ММ 2322104600 5КГ
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
от 415,31₽
Проволока стальная оцинкованная 3ММ ГОСТ 7372-79 ООО "ММК-Метиз"
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
от 345000₽
Проволока омедненная сварочная СВ-08Г2С 1.2ММ 18кг
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
от 98,5₽
Проволока омедненная сварочная ESAB СВ08Г2С 1.6ММ 18КГ
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
от 128,89₽
Проволока омедненная сварочная сплошного сечения SM-70 Hyundai Welding 1.2ММ
Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
от 117,8₽