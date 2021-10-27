Набор реагентов Натрий-Ольвекс для определения концентрации натрия в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 25 Реагент 1 - 25МЛ, Реагент 2 - 50МЛ, Калибратор - 1МЛ 027.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03024 ТУ 9398-018-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000470 330660 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия колориметрический метод по конечной точке с осаждением

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Натрий-Ольвекс для определения концентрации натрия в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 25 Реагент 1 - 25МЛ, Реагент 2 - 50МЛ, Калибратор - 1МЛ 027.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03024 ТУ 9398-018-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000470 330660 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия колориметрический метод по конечной точке с осаждением- Реагенты диагностические