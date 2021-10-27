Набор реагентов Триглицериды-Ольвекс для определения концентрации триглицеридов в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50МЛ, Реагент 2 - 1ФЛ., Калибратор - 1МЛ 017.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03028 ТУ 9398-013-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000356 215410 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия реакция Триндера; GPO-PAP; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Триглицериды-Ольвекс для определения концентрации триглицеридов в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50МЛ, Реагент 2 - 1ФЛ., Калибратор - 1МЛ 017.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03028 ТУ 9398-013-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000356 215410 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия реакция Триндера; GPO-PAP; по конечной точке- Реагенты диагностические