Набор реагентов Щелочная фосфатаза-Ольвекс для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 250, 0,2 мл - 1250 Реагент 1 - 200МЛ, Реагент 2 -50МЛ 009.005 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07465 ТУ 9398-025-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001056 204390 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия кинетика, с аминометилпропаноловым буфером (AMP), рекомендации IFCC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Щелочная фосфатаза-Ольвекс для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 250, 0,2 мл - 1250 Реагент 1 - 200МЛ, Реагент 2 -50МЛ 009.005 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07465 ТУ 9398-025-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001056 204390 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия кинетика, с аминометилпропаноловым буфером (AMP), рекомендации IFCC- Реагенты диагностические