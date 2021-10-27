Набор реагентов Этанол-Ольвекс для определения концентрации этанола в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100МЛ, Реагент 2 -10ФЛ., Реагент 3 - 50МЛ., Калибратор - 1МЛ 020.011 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/06391 ТУ 9398-023-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 231950 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия UV-метод по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Этанол-Ольвекс для определения концентрации этанола в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100МЛ, Реагент 2 -10ФЛ., Реагент 3 - 50МЛ., Калибратор - 1МЛ 020.011 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/06391 ТУ 9398-023-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 231950 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия UV-метод по конечной точке- Реагенты диагностические