Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Предел взвешивания - 10000 кг, точность - 5 кг, светодиодный дисплей, температурный диапазон -10...+40°C. Корпус из алюминиевого сплава. Фиксация показаний. Автоматическое обнуление. Ручное суммирование. Управление с передней панели и с пульта дистанционного управления по инфракрасной связи с дальностью не менее 20 метров. Функция тарирования (до 100% Мах).