Набор реагентов Мочевина-Ольвекс для определения концентрации мочевины в сыворотке или плазме крови, моче, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 60МЛ, Реагент 2 - 20МЛ, Реагент 3 - 20МЛ, Калибратор - 4МЛ 008.014 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08566 ТУ 9398-008-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000790 145640 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия UV-кинетика, IFCC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевина-Ольвекс для определения концентрации мочевины в сыворотке или плазме крови, моче, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 60МЛ, Реагент 2 - 20МЛ, Реагент 3 - 20МЛ, Калибратор - 4МЛ 008.014 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08566 ТУ 9398-008-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000790 145640 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия UV-кинетика, IFCC- Реагенты диагностические