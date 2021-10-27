Набор реагентов Холестерин-1-Ольвекс для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro ФЭК, полу- и автоматические анализаторы 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100МЛ, Калибратор - 2МЛ 013.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/01913 ТУ 9398-042-44276594-2007 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000318 204950 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия реакция Триндера; CHOD-PAP; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Холестерин-1-Ольвекс для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro ФЭК, полу- и автоматические анализаторы 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100МЛ, Калибратор - 2МЛ 013.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/01913 ТУ 9398-042-44276594-2007 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000318 204950 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия реакция Триндера; CHOD-PAP; по конечной точке- Реагенты диагностические